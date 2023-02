Michelle Soifer publicó recientemente unas fotos romántica junto a su nuevo galán, identificado como Gleydis Reñé, cantante de la agrupación ‘Combinación de La Habana’.

Asimismo, en la última edición de ‘Amor y Fuego’ emitieron un reportaje sobre una denuncia contra Gleydis Reñe, acusado por su expareja Jessy Kate por violencia física.

“ Me insultaba, me golpeaba, me golpeó por eso lo denunciaba. Llegó como a las 6 de la mañana mareado, entre otras cosas y pues había salido una nota de prensa y me dijo: ‘No, tú a mí no me vas a arruinar la carrera , que no se qué, que la orquesta’ y me agredió con puñetes, cachetadas y todo ”, expresó la mujer.

Además, Jessy Kate le advirtió a la artista nacional que Gleydis Reñe no era una buena persona. “Es vago, aprovechador, yo creo que Micheille ha hecho una mala elección en tomarlo como ejemplo, como modelo, como lo que sea. Poner los ojos en un agresor, en un golpeador, yo te aseguro que Micheille no sabe nada de esto”, dijo.

“ Me sorprendió mucho que Micheille, una mujer con tanta trayectoria, con tanta experiencia en el medio haya puesto los ojos sobre una persona que tiene denuncia por violencia. Cuando yo hice mi denuncia pública, los dueños de ‘Combinación de la Habana’ en lugar de detener el tema hasta que siga el proceso más bien apañaron a un agresor”, añadió.

