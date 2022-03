Milena Zárate anunció que espera viajar a Europa y conocer a un hombre apuesto y así dejar de lado su suerte en el amor con los ‘feitos’.

“Una nunca sabe lo que puede pasar. Ojalá me toque uno guapo porque ya me ha tocado tanto feo en mi camino (risas). No estoy en búsqueda de un hombre o un amor, pero tampoco me he cerrado a la posibilidad de que pueda pasar algo. Si aparece alguien por allá, genial, sino no me hago problema. El destino es muy incierto”, explicó la colombiana.

La expareja de Edwin Sierra también resaltó que no importa la nacionalidad de su pareja, solo le importa que sea una persona correcta.

“Ya sea de un chino, italiano, español, japonés o peruano... lo importante es que sea un hombre correcto, de admirar y con el cual me sienta con la seguridad de podérselo presentar a mi hija y familia. Lo primero que veo es un hombre que sea idóneo para presentarlo a mi hija”, contó la colombiana.

La ex panelista de programas de espectáculos contó también que nunca antes había estado en Europa, por lo que se siente emocionada de realizar una gira en este continente.

“Estoy supercontenta porque ya he cerrado un contrato para viajar a Europa, pues nunca había ido para allá, ni por trabajo ni de turismo. Para mí es algo gratificante hacer esta gira porque se ve reflejado el trabajo constante que vengo haciendo. Además, estamos próximos a relanzar mi tema ‘Endúlzame’ con una versión muy chévere”, expresó Zárate.

