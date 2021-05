Tras conocerse que Augusto Barrera, novio de Milena Zárate, fue captado cenando con Thamara Gómez en un restaurante, la colombiana reveló en una entrevista al Trome que aclaró las cosas con su pareja y que todo se trató de una reunión de negocios.

“Él me había estado llamando (el día que lo ampayaron), pero no le contesté porque estaba ensayando para ‘El artista del año’. No me imaginé que me era para contarme, no le devolví la llamada porque también estaba molesta. En estos días le llegará una mercadería de China y le estaba diciendo a ella (Thamara) para que sea parte de la imagen”, declaró Milena Zárate.

Además señaló que pudo ver las conversaciones que mantuvo su pareja con la cantante de cumbia en redes sociales. “Pudimos conversar, me mostró todo (conversaciones en el celular) y ya aclaramos las cosas”, explicó.

Tras ser vista por las cámaras de “Amor y Fuego” cenando en un restaurante de San Miguel con el novio de Milena Zárate, Augusto Barrera, la cantante Thamara Gómez salió al frente para aclarar que no está “atrasando a nadie” y que su encuentro fue solo una reunión de trabajo.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la cantante de Puro Sentimiento se refirió a lo sucedido y negó que esté “atrasando” a Milena Zárate con su pareja. Según explicó, que los hayan visto cenando y luego siendo movilizados en la camioneta de la colombiana fue solo por un acuerdo de trabajo.

“Ahí no pasa nada (En el video de ‘Amor y Fuego’). Estamos solo conversando, hablando de negocios que muy pronto verán en mis redes sociales. No entiendo por qué tanto rollo, donde no hay nada”, manifestó Gómez.

“No estoy atrasando a nadie. Es una conversación de negocios. No tengo necesidad de eso (‘atrasar’), no tiene lógica... Claro (sabía que era novio de Milena Zárate), pero (en las imágenes) no se ve nada de malo”, añadió.

Como se recuerda, Milena Zárate se mostró muy sorprendida al ver las imágenes de su pareja junto a la cantante. Según explicó la colombiana, hace dos días no veía a Barrera tras una discusión, además, el futbolista utiliza su camioneta porque su auto está en el taller.

“Me dijo que iba ir a unas reuniones pero ni idea que iba ser con esta chica, además, ¿reuniones de noche?...Lo que me incomoda es ver la reacción de él, porque si no estoy haciendo nada malo pues hablo normal, pero esa reacción de irse como asustado y la otra ahí escondida, como que da mucha suspicacia”, precisó Zárate en “Amor y Fuego”.

“Me va tener que explicar muy bien, primero qué hacía a esa hora en la noche, segundo, con mi carro, y tercero, por qué reaccionó de esa manera... No me parece gracioso porque yo a él le he dado mucha confianza. Él sabe todo lo que tiene en sus manos y si él decide destruirlo por una calentura con cualquiera, esa ya es una decisión de él”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Milena Zárate revela que se ha operado la nariz siete veces

Milena Zárate revela que se ha operado la nariz siete veces por el cáncer de piel (Video: Latina Tv) - Diario Correo