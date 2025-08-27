Beto Ortiz anunció a través de sus redes sociales que Milena Zárate volverá al sillón rojo de El Valor de la Verdad. La colombiana participará por quinta vez en el programa, donde hablará sobre su fugaz romance con Jonathan Maicelo y su conocida disputa con su hermana Greissy Ortega.

“Este domingo MILENA ZÁRATE regresa al Valor de la Verdad por quinta vez. ¡USTED ES UNA CÍNICA! ¡USTED NO TIENE SANGRE EN LA CARA! Frases inolvidables que quedarán para la historia…como el programa de este domingo" , se lee en la descripción del video.

Greissy Ortega asegura que su expareja Ítalo Villaseca quiere quitarle la tenencia de sus hijos

Greissy Ortega contó en el programa “Ponte la Cola”, que su expareja Ítalo Villaseca, tendría la intención de quitarle la tenencia de sus hijos. Además, la colombiana aseguró que su hermana, Milena Zárate, habría mostrado disposición para apoyar al padre de sus hijos.

Estas declaraciones surgieron luego de que la señora Luz Ruiz acusara a Greissy Ortega de, presuntamente, haberle solicitado ayuda para interrumpir su último embarazo mientras vivía en Estados Unidos. Ante esta acusación, Ortega decidió pronunciarse.

“ Si ella dice que me ha estado apoyando, ella ha estado incitado a que uno pudiera sacarse un bebé muy fácil en los Estados Unidos. (¿cuál sería el interés para que ella haga las acusaciones?) Le dio rabia porque no le hice publicidad a sus productos y tanta cosa “, manifestó la colombiana.

Según Ortega, Luz Ruiz estaría actuando en complicidad con Ítalo Villaseca. Ante ello, la joven decidió explicar cuál sería, según su versión, el verdadero motivo detrás de estas acusaciones.

“ El narcisita se está lavando las manos. Porque Ítalo necesita aval, porque me quiere quitar a mis hijos. Me ha amenazado con quitarme a mis hijos. (¿Hay pruebas de que es un agresor?) No, pero él obviamente sabe que acá yo tengo todas las pruebas. Él está denunciado en Estados Unidos “, sostuvo.

Además, Greissy dijo que sí desea divorciarse del padre de sus hijos y mencionó que no cumple con la pensión.

“ Quiero que me dé el divorcio porque Randol y yo hemos mantenido a nuestros hijos, le pagamos colegio, le pagamos terapias a mis hijos. Él (Ítalo) no da desde hace 2 años ni una manutención y ahora, ¿me los quiere quitar? “, arremetió.