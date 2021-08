Esta semana Augusto Barrera se dejó ver al lado de una mujer, hecho que llamó la atención de Milena Zárate y Gisela Valcárcel.

La colombiana salió al frente para hablar lo que piensa. “Me sorprende lo que está haciendo porque él es de los que no les gusta hablar. Es más me estaba diciendo que yo estaba haciendo morbo con su nombre”, comentó la cantante colombiana en los ensayos.

“Un fracaso más, así lo veo”, sentenció al final. Luego Zárate señaló que todo el problema con su ahora expareja se armó por celos e inseguridad.

“Por un hombre no se llora, por un hombre no se acaba la vida, yo no creo en los finales felices pero sí en los nuevos comienzos y este es un nuevo comienzo para mí”, sentenció.

Finalmente, la también empresaria afirmó que ha aprendido mucho de su vida y que ahora está ocupada en el reality para que su ruptura no la afecte mucho emocionalmente.

Leslie Moscoso es eliminada y se va de “Reinas del Show”

Moscoso fue la quinta eliminada de “Reinas del Show” por la votación del público. La semana pasada, Paula Manzanal se convirtió en la cuarta eliminada del programa tras caer en sentencia junto a Jazmín Pinedo.

Cabe señalar que esta fue la octava edición del reality de América TV conducido por Gisela Valcárcel y donde participan Belén Estévez, Morella Petrozzi, Santi Lesmes y Carlos Cacho como jurado.

Disfruta de la presentación de Leslie Moscoso imitando a Gisela Valcárcel en sus épocas de 'Vedette' interpretando "Máquina" de Lisette y "Candela" de Ángela Carrasco. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE