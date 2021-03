Luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera unos audios donde se escucha a Milett Figueroa acusando a su hermano de haberla estafado con 20 mil dólares, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre intentó comunicarse con ella.

Sin embargo, la modelo y actriz reaccionó ofuscada contra el reportero del programa y pidió que no la vuelvan a molestar con ese tema.

En un adelanto que mostró el programa de espectáculos, se escucha también a la madre de Milett Figueroa defendiendo a su hija. “Puedes dejar de molestar a mi mamá, que sea la última vez”, se escucha decir a la popular ‘Milechi’.

Como se sabe, Milett Figueroa se solidarizó con la expareja de su hermano Helmut, Adela Osorio, luego de que ella lo denunciara por no pagarle 11 mil dólares que le prestó.

“Yo entré en crisis, no puede ser posible que la persona que supuestamente me amaba, me protegía como mi papá, él decía”, se escucha decir en uno de los audios de Milett Figueroa.

Milett Figueroa decepcionada de su hermano por estafarla con 20 mil dólares- TROME

“¿Por qué no me hizo invertir en nada? ¿Por qué no me hizo invertir en un departamento? ¿Por qué no me ayudó a hacer eso? Él lo único que hacía era ¡evento! ¡evento! ¡evento! Y no ayudaba en mi crecimiento, por eso yo me alejé de él un montón de tiempo, porque yo no veía la plata que a él le daban, a él le pagaban más”, agregó en otro de sus audios.

