Mónica Cabrejos le envió un consejo a Melissa Klug, luego de que la empresaria anunciara el fin de su relación con Jesús Barco.

“ Él es un chico muy joven, le falta vivir y si ella quiere una relación estable, fiel, comprometida, creo que ahí no es, va a tener que esperar un tiempo hasta que él madure emocionalmente ”, manifestó la exconductora de televisión a Trome.

“ Como ella ha sido mamá muy joven, busca eso que no vivió, pero hay un desequilibrio de lo que busca y lo que le gusta, porque le gusta el chico joven, pero no le va a poder dar la familia y estabilidad que ella está buscando. Mi consejo es que del colágeno uno no se enamora ”, agregó.

Melissa Klug y los detalles de su ruptura con Jesús Barco: “Esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres”

Melissa Klug confirmó el fin de su relación con Jesús Barco, según una conversación difundida por el programa “Magaly TV: La Firme”.

De acuerdo con el espacio de Magaly Medina, la empresaria se habría enterado de que el padre de su última hija estaría “saliendo” con alguien en provincia, lo cual generó una crisis en su relación.

“Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”, fue uno de los comentarios que habría leído Klug en redes sociales.

Según la “Blanca de Chucuito”, su separación con Barco es definitiva: “Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas”.

Asimismo, Melissa dejó entrever que su ruptura con el deportista tendría que ver por las imágenes donde fue captado con otras mujeres en una piscina.

“Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simplemente hecho de estar él presente, es una falta de respeto, qué más habrá hecho, no lo sé”, añadió.