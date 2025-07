Mónica Cabrejos habló de la reciente reconciliación entre Emma Mejía y su esposo, Carlos López, miembro del Dúo Idéntico.

La exconductora de televisión manifestó su desacuerdo con la actitud de Mejía, luego de que perdonara al cantante en medio de una controversia que sigue generando reacciones.

“ Él ha estado trabajando en todas las formas posibles de limpiar su imagen, digamos que la más susceptible ha sido ella (su esposa) ”, manifestó.

Asimismo, Cabrejos reveló que López intentó contactarla para perjudicar a Evelyn Vela.

“ Carlos, a través de una cuenta con el nombre Eduardo Calderón, me estuvo contactando para decirme que tenía información privada del entorno de Evelyn Vela ”, agregó.

“ Claramente con la intención de desprestigiarla, yo le dije que no estaba interesada ”, expresó la también psicóloga.

Evelyn Vela está decepcionada de su hermana tras arrepentirse de denunciar a su esposo: “Nadie la obligó”

Evelyn Vela aseguró que siente decepción y lástima por su hermana Emma Mejía, quien publicó un comunicado y se retractó por la denuncia de agresión en contra de su esposo Carlos López, vocalista de Dúo Idéntico.

“Estoy indignada, decepcionada y me da lástima porque existen mujeres que cambian todo lo que dijeron ellas mismas. Nadie la obligó a decir cosas que ella no quería”, expresó.

“Sinceramente, no sé qué está pasando por ella, quisiera entenderla, pero no puedo. Me da mucha lástima y decepción que ahora se tire para atrás”, agregó la popular “Reina del Sur” en “América Hoy”.

Emma Mejía se enfrenta a Evelyn Vela EN VIVO: “No voy hablar contigo”

Evelyn Vela estuvo este lunes en el set “Ameríca Hoy” para hablar respecto al comunicado que publicó su hermana Emma Mejía, quien denunció a su esposo por golpearla físicamente.

En ese instante, la exalcaldesa de Ica se comunicó en vivo con “América Hoy” para dar su versión. Durante la llamada, pidió que se deje de hablar sobre su denuncia y aclaró que no ha retomado su relación sentimental con Carlos López.

“Yo lo único que vengo a decir es que si yo saqué un comunicado es únicamente porque quiero la tranquilidad emocional de mis hijos, ya quiero que paren con toda esta situación. Yo estoy llevando terapia y solo pido que terceras personas ya no intervengan más, ya no opinen más, estoy en proceso de sanar. Yo no he vuelto con el señor Carlos López y lo que manifesté lo han malinterpretado cada quien a su manera, lo único que quiero es mi tranquilidad emocional, quiero seguir en mi tratamiento, no quiero ningún intermediario, yo le pido a nadie que hable por mí”, manifestó en la llamada telefónica.

Vela intervino para aclarar que nadie estaba hablando en nombre de su hermana, pero Mejía la interrumpió y dejó claro que no quería dirigirse a ella directamente.

“Yo no voy a hablar contigo Evelyn, por favor, yo estoy sola en mi casa, estoy sola llevando este proceso y quiero estar tranquila y quiero sanar, es lo único que pido y pido respeto”, sostuvo.

Emma Mejía indicó que siempre tendrá un vínculo con su expareja por sus hijos y recalcó que no volverá a tocar dicho episodio de agresión.

“Las cosas que han sucedido en cuatro paredes en una casa... Yo no voy a continuar hablando si no me van a dejar hablar, no voy a continuar con todo esto, lo único que les pido es respeto hacia mí y hacia mis hijos, que están cansados de esta situación”, dijo.

También aclaró que no está molesta con su hermana Evelyn Vela, aunque reiteró su pedido de que nadie más se involucre ni opine sobre el asunto.

“Pido por última vez respeto, que ya nadie mencione nada, déjenme sanar, estoy llevando terapia, estoy sola. No he vuelto con Carlos López, el único vínculo que tengo con él es el de padres. Yo no soy una persona mediática”, comentó.

Janet Barboza intervino para pedirle a Emma Mejía que no utilizara a sus hijos como justificación de su conducta, mientras que Lady Guillén, invitada en el programa, le solicitó que enviara un mensaje a su madre, quien estaría muy afectada por la situación. Sin embargo, la hermana de Evelyn Vela se mostró indignada y decidió cortar la comunicación.