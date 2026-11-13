Lorenzo Zubiate, conocido artísticamente como Mondonguito, falleció luego de enfrentar un grave deterioro en su estado de salud. El recordado cómico ambulante padecía fibrosis pulmonar severa y una infección asociada, afecciones que agravaron su capacidad respiratoria. Su muerte deja de luto al mundo de la comicidad popular peruana. Dicha noticia fue confirmada por fuentes cercanas a Trome.

La salud de Zubiate se agravó debido a una fibrosis pulmonar severa que había comprometido entre el 70% y el 80% de sus pulmones. A esta condición se sumó una infección pulmonar que deterioró aún más su capacidad respiratoria y lo llevó a un estado crítico.

Kike Suero manifestó su tristeza al revelar que, debido al delicado estado de salud de Mondonguito, los médicos habían tomado la decisión de desconectarlo. El humorista también contó que pudo conversar con su amigo antes de visitarlo y que este se encontraba consciente de lo que ocurría.

“ Su salud se ha deteriorado y ya no se puede hacer nada, por eso decidieron desconectarlo. Conversé con él y está consciente de todo; es más, me llamó para despedirse y fui a verlo ”, declaró a Trome.

Durante el encuentro, Suero ambién se enteró de que Mondonguito había recibido la unción de los enfermos. Este hecho lo conmovió profundamente y lo llevó a expresarle palabras de apoyo a su amigo mientras atravesaba sus últimos momentos.

En días previos, Patricia Zubiate, hija del comediante, reveló en el programa Desvelados que su padre había presentado una recaída, por lo que el personal médico tuvo que aumentarle el suministro de oxígeno. La situación generó gran preocupación entre sus familiares, quienes, pese al progresivo deterioro de su salud, mantenían la esperanza de que pudiera recuperarse.

“ Hoy ha sido un día muy complicado para nosotros. Mi papi se descompensó ayer, le subieron el oxígeno a 95. El día de hoy mi papá llegó al máximo y ahorita está todo el día en ese nivel ”, expresó hace dos días.