Natalia Salas anunció su retiro temporal de la telenovela Eres mi bien, producción en la que interpretaba a Mechita, luego de confirmar que enfrenta un nuevo diagnóstico de cáncer.

La actriz comunicó su decisión a través de redes sociales y expresó su gratitud por haber regresado a la televisión después de varios años.

“Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López”, escribió.

En reemplazo de Salas, la actriz Ximena Díaz asumirá el papel de Mechita y le dedicó unas palabras de aliento

“Te prometo que cuidaré mucho a tu Mechita y trataré de contar esta hermosa historia con mucho amor”, expresó Ximena.

Te puede interesar