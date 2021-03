Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi decidieron grabar un video juntos para su canal de YouTube en el cual hablaron de su nueva experiencia al enterarse que será padres por segunda vez.

La pareja no dudó en resolver varias interrogantes que les hicieron sus seguidores de Instagram. Precisamente, una de las preguntas fue si preferían tener un niño o una niña.

“Me da lo mismo, antes de que salgas embarazada de hecho me hacía más la ilusión de tener una niña”, respondió Yaco Eskenazi.

En otro momento del video, se puede ver a la pareja conversando sobre los posibles nombres que tienen en mente para su segundo bebé.

“Para mujer Tania”, fue una de las opciones que soltó Yaco Eskenazi; sin embargo, a Natalie Vértiz aparentemente no le gustó la idea.

“Si es mujer mi bebita no va a tener nombre porque a Natalie no le gusta ni un solo nombre en el mundo, todos los nombre que le he dicho: no; así se llama esto, no; así se llama el otro, no; así no quiero, no; ese ya está muy repetido. No hay”, agregó Yaco Eskenazi entre risas.

Finalmente, ninguno de los dos quiso decir la opción que tenían en el caso su bebé fuera hombre, pues quieren evitar que se “roben” la idea.

