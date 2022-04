“No me digas solterona 2″, cinta producida por Big Bang Films, se convierte en el mejor estreno nacional del año con más de 26 mil asistentes en su primer día. La tan esperada secuela, ha recibido solo comentarios positivos de parte de la audiencia que desde ya pide una tercera parte.

La película oficialmente llegó a todos los cines del país y es un éxito total. Múltiples salas agotaron sus entradas para las distintas funciones en las que se encontraba la secuela dirigida por Aní Alva Helfer, que nos muestra -a su estilo- el paso hacia el amor propio, a través de un mensaje contundente, de manera divertida y única.

“Acabo de ver la película, me encanto… he reído… he llorado… me pregunto habrá la tercera parte? Espero que sí y regreses triunfante. Después de 2 años retorno al cine. Gracias satisfecha y contenta”, dice el conmovedor mensaje de una fanática que fue que compartido por Patricia Barreto en sus redes sociales.

Recordemos que, “No me digas solterona 2″ es producido por Bing Bang Films y distribuido de la mano de Diamond Films. La historia nos continuará mostrando la vida de la inocente Patty, quien, superados los males de amor, se convierte en paño de lágrimas de su mejor amigo.

José está inesperadamente devastado por una reciente ruptura amorosa y Patricia accede a aconsejarlo, pero pronto se da cuenta de que está enamorada de él. El filme ya se encuentra en cartelera y las entradas se pueden adquirir de manera online o presencial en la boletería de tu cine favorito o AQUÍ.

