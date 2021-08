La influencer Paula Manzanal reveló, en el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, las conversaciones que tuvo por WhatsApp con la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jossmery Toledo.

“Amiga, te conseguí un pescadito (un joven con aspecto musculoso)”, le escribió Manzanal a la expolicía, quien pidió que el joven tenga dinero.

“jaja, que tenga plata, ya tuve muchos misios”, contestó Jossmery Toledo, en el chat difundido en el espacio conducido por Magaly Medina.

“Oye, ese chico que me mandaste está lindo”, agregó la expolicía.

Paula Manzanal aseguró que en el extranjero habían hombres “lindos” y Toledo preguntó si tenía dinero. “¿Pero tiene plata? No quiero misio”, consultó.

Paula Manzanal se defiende de Jossmery Toledo

Este miércoles, Jossmery Toledo le respondió a Paula Manzanal tras acusarla que discriminatoria. Cabe señalar que Manzanal afirmó en broma que no era “fina” por haber viajado a Tulum.

“Nos hemos estado bromeando, pero son bromas de amigas que son internas. Yo a ella en ningún momento le falté el respeto”, señaló en su cuenta de Instagram la ex policía.

Ante los hechos, la ex de Fabio Agostini descartó ser discriminatoria y que habían bromas internas que se han hecho publicas.

“A mí me sorprende porque ella conoce mi casa, conoce a mi hijo, a mi familia y jamás hemos hablado de su distrito. Entonces a mí me sorprende porque cuando hacemos bromas, siempre nos hemos burlado de nosotros. Yo tampoco he discriminado un distrito, ni clase social”, aseguró a “Magaly TV: La Firme”.

VIDEO RECOMENDADO