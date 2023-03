Oscar 2023: Jamie Lee Curtis se lleva el galardón como ‘Mejor Actriz de Reparto’

Jamie Lee Curtis ha sido galardonada como la Mejor actriz de reparto inmediatamente después de su compañero de reparto Ke Huy Quan por la película ‘Everything Everywhere All at Once’.

Al subir al estrado principal del Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, para recibir su estatuilla, Jamie Lee Curtis recordó a su madre fallecida, la reconocida actriz Janet Leigh.

Tenía una dura competencia con Angela Bassett (‘Black Panther: Wakanda Forever’) y Kerry Condon (‘Almas en pena en Inisherin’), que triunfó en los BAFTA, pero Curtis ha refrendado su victoria con su papel como inspectora de Hacienda en la sensacional película de los Daniels.

