Oscar 2023: ‘Sin novedad en el frente’ se lleva la estatuilla como ‘Mejor Película Extranjera’.

La película alemana de Netflix sobre la Primera Guerra Mundial, ‘Sin novedad en el frente, dirigida por Edward Berger y nominada a nueve Oscars este año, incluido el de ‘Mejor Película’, se ha llevado finalmente el Oscar a la mejor película internacional de esta edición de los premios de Hollywood.

Salma Hayek y Antonio Banderas han anunciado el ganador y el director del filme, el germano Edward Berger, ha dicho que “esto significa tanto para nosotros, he conocido a tantos amigos en esta película, les debo todo”.

“Pero es que el otro día me topé con Florian Hoffmeister nominado por Tár, somos de la misma ciudad, hicimos la primera película juntos hace 30 años”, ha apuntado señalando que se cierra un círculo.

“ Gracias Netflix por apoyarnos, a mi mujer, mis hijos, a estos excelentes actores y sobre todo a Felix Kammerer (el protagonista del filme). Es tu primera película y la has llevado sobre tus espaldas como si no fuera nada, sin ti no estaríamos aquí, gracias, Felix ”, concluyó.

