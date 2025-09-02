Pamela López reveló ante las cámaras del programa de Magaly Medina que, después de varios meses, volvió a conversar con su expareja Christian Cueva.

Este acercamiento se dio luego del regreso del futbolista al Perú, ya que está coordinando una salida con sus tres hijos.

La empresaria contó que tuvo que “desbloquearlo” para retomar las conversaciones. “Me escribió para decirme que los iba a recoger (a sus tres hijos) y también los dejo ”, afirmó López, quien además aclaró que nunca le ha prohibido a Cueva mantener contacto con los menores.

Christian Cueva y Pamela López llegan a conciliación por régimen de visitas, revela Amor y Fuego

Pamela López confirmó que logró una conciliación con Christian Cueva respecto al régimen de visitas de sus hijos. La trujillana aseguró que el acuerdo fue formalizado ante las autoridades y permitirá que el jugador pueda compartir tiempo con los menores en las fechas establecidas.

“Se ha resuelto, hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, declaró López en entrevista con el programa Amor y Fuego. Sin embargo, aclaró que no puede brindar detalles sobre lo pactado debido a una disposición judicial.

La expareja todavía tiene temas por definir, entre ellos la pensión de alimentos y el proceso de divorcio. “Se ha hecho un primer depósito, ha sido completo, pero seguimos sin resolver el tema de alimentos. (…) Nos falta resolver una pensión justa y también el tema de nuestro divorcio y otros pendientes”, manifestó López.

En ese contexto, explicó que Cueva realizó un depósito de 12 mil soles como pensión anticipada, aunque recalcó que aún se debe establecer el monto definitivo.

“El Día del Niño, lastimosamente estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para llevarlos a comer y comprarles un juguete”, comentó.