Pancho Cavero escribió su libro “Veterinario literalmente en casa”, (Planeta, 186 pp.) en medio de la pandemia y de una exigencia inédita para un profesional que vela por la salud animal. Los nuevos escenarios producidos por una crisis sanitaria sin precedentes, lo llevó a proponer un manual con información vital para quienes tienen a sus mascotas como miembros de la familia. Y en la sencillez está su principal mérito.

“Esa virtud me la dio la experiencia en la televisión y la apliqué en el libro. Como veterinario soy muy técnico y científico, pero la pantalla chica me ayudó a comprender que debes plantear una comunicación simple para que te escuchen y entiendan. No soy un gran comunicador, soy veterinario, y al comienzo me daban con palo porque decían: ‘este no sabe ni hablar’. Pero aprendí en el camino”, cuenta el destacado profesional.

Lograste un libro que se lee fácilmente, y sobre todo, que es de gran ayuda para los amantes de los animales...

El libro es una nueva versión de “Veterinario en casa”, lo reescribí en medio de la cuarentena estricta, cuando todos teníamos más tiempo para concretar esos proyectos que habíamos dejado pendientes. Dije: ‘voy a escribir sobre los animales, mi trayectoria, la importancia del veterinario, de la salud y el medio ambiente’. La pandemia me dio la oportunidad de aportar respecto a mi especialidad y de llenar un vacío importante, siempre tratando de escribir claro y sencillo.

La pandemia trajo como consecuencia muchas noticias falsas que asociaban el contagio del coronavirus también a los animales...

En principio se sabe que los perros no transmiten la enfermedad, pero como no había información al respecto, empezaron las confusiones con los términos y explicaciones. Fue entonces que se tuvo que salir a aclarar el tema, a calmar a la gente, porque nadie sabía qué hacer. Algunos tenían miedo de sacar a sus mascotas a pasear, les cambiaban sus hábitos y a mi veterinaria llegaban perros con quemaduras de lejía en sus patas, esa obsesión por la limpieza fue pan de cada día. Cuando salió la noticia de un gato con coronavirus, había que evitar el abandono de mascotas por esa información y decir que se sabía que la transmisión, en ese caso, fue del hombre a gato, no del gato al hombre.

¿Todo este escenario complicado generó que las clínicas veterinarias tuvieran mayor demanda?

Durante la pandemia las veterinarias nunca pararon, desde el inicio de la cuarentena hasta el final y continúa hasta ahora. A raíz de toda esta crisis sanitaria estoy convencido de que la gente está mucho más responsable por sus mascotas, están pendientes de todo, hasta que por el encierro muchas generaron problemas de conducta. Ahora nos preocupamos más por nuestros animales porque son considerados parte de la familia.

Contra todo lo que se puede pensar, el veterinario también estuvo en primera línea...

Y nadie nos obligó, nosotros siempre estuvimos dispuestos a ayudar y nunca paramos. Eso ha hecho que crezca el veterinario mundialmente y la tendencia es ascendente.

¿En estos últimos tiempos ha aumentado el abandono de mascotas o es una falsa percepción?

En un estado de pandemia, en el que la vida de un humano está en peligro, el problema no es que haya habido abandono de mascotas, el problema es que no hay políticas de estado para controlar la sobrepoblación. Lo que ha sucedido, es que antes las asociaciones y los animalistas, por lo menos, controlaban de alguna forma a la cantidad de perros y gatos abandonados, pero hoy tenemos gente con menos recursos, las asociaciones están más ajustadas. Pero la razón principal, y lo reafirmo, es que no hay control de la sobrepoblación de perros y gatos.

¿La adopción de mascotas está creciendo?

No tengo nada en contra de los perros de raza, me encantan, pero también están los de raza única los que son únicos e irrepetibles y que están teniendo mucho más protagonismo. Se está viviendo un cambio interesante, hay una generación mucho más preocupada por el bienestar de las mascotas y las adopciones. Eso ya está instalado, se está percibiendo y estoy muy satisfecho de ser parte de ese cambio.

Pancho Cavero

Médico veterinario. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en traumatología y neurología. Es un amante del surfing y se ha convertido en líder de opinión en temas de bienestar animal.