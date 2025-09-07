El joven cantante Paul Michael, pareja de Pamela López, le cantó el popular tema “Cervecero” a la ex del futbolista ex Christian Cueva.

Como se sabe, esta canción fue interpretada por Christian Cueva y su actual pareja la cumbiambera Pamela Franco.

Pamela López y su actual pareja asistieron al programa ‘Esta Noche’ de Ernesto Pimentel, que va por América Tv, donde Paul Michael se mostró emocionado y dijo que ella es el amor de su vida en medio de lágrimas.

“A veces la gente critica y se esconde tras una pantalla. Yo la quiero de verdad”, incidió.

Cantarán juntos

Paul Michael también indicó que Pamela López tiene muy buena voz y que en el futuro sacarán una canción del género cmbia, donde ella cantará.

Contó que actualmente se encuentran promocionando el tema musical “Completamente enamorados”, donde precisamente la madre de los hijos de Christian Cueva protagoniza el videoclip.

Asimismo, invitó al público a visualizar el video de “Los del Código” Ft. ‪Paul Michael (Completamente Enamorados) que está en el canal de YouTube.

De otro lado, Pamela López también habló en el programa de Ernesto Pimentel, sobre la conciliación a la que llegó con el futbolista en torno a las visitas a sus hijos.

“Nosotros solo hemos conciliado por el tema de visitas. Mi persona y su apoderado legal”, agregó.