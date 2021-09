Un nuevo enfrentamiento se produjo en la reciente edición de ‘Amor y Fuego’, pues Paula Manzanal le declaró la guerra a Macarena Gastaldo, luego de que ella la acusara de dedicarse a la prostitución en Europa.

Todo comenzó durante un enlace en vivo con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. En dicho espacio de TV, Macarena Gastaldo reveló que Paula Manzanal no tendría permiso para viajar a Estados Unidos.

Paula Manzanal le respondió a Macarena a través de mensajes de Wasap que le enviaba a Rodrigo González. Además, la expareja de Fabio Agostini vinculó a la modelo con el consumo de drogas.

“Ya renové mi ESTA (Permiso de viaje para entrar en Estados Unidos /Electronic System for Travel Authorization), cuando llegue se la mando, mañana probablemente. Yo acepto su reto, vamos haber si ella acepta el mío. Me sorprende que diga que yo no tengo novio, cuando a ella solo le conocen puros ‘peches’”, escribió Manzanal.

Luego continuó con: “Sé que ha perdido muchas amistades este año, no le queda nadie, me da un poco de pena. Ojalá que aprenda que las drogas, el sexo y el alcohol no lo son todo. Así como ella me reta con actualizar mi visado, yo la reto a que se haga una prueba de antidoping”,

MACARENA ACUSA DE PROSTITUCIÓN A PAULA

Macarena Gastaldo, muy furiosa por haber sido vinculada con el consumo de drogas, comentó que Paula estaría ejerciendo la prostitución en Europa.

“Espero que la prostitución en Europa le esté yendo muy bien”, sostuvo ante la sorpresa de los conductores.

Ante estas declaraciones, Rodrigo González y Gigi Mitre leyeron los mensaje que les enviaba Paula. “Macarena, ¿quieres te lea lo que te ha dicho? de repente te sirve para contrademandar?”, preguntó ‘Peluchín’.

“¿Prostituta??? que no se confunda consigo misma, que encima de bit** es barata”, habría sido el mensaje de Paula a Macarena.

Cabe mencionar que minutos antes, Paula había señalado que alistaría una demanda tras las declaraciones de Gastaldo.

“Espero que tengas pruebas para respaldar eso, no pararé hasta sacarla del país por falso testimonio”, sostuvo Paula Manzanal.