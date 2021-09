Un nuevo enfrentamiento se produjo en la reciente edición del programa ‘Amor y Fuego’ entre las modelos Paula Manzanal y Macarena Gastaldo. La argentina terminó acusando a Paula Manzanal de ejercer el ‘oficio más antiguo del mundo’.

Todo comenzó cuando durante un enlace en vivo con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Macarena Gastaldo reveló que Paula Manzanal no tendría permiso para viajar a Estados Unidos.

“Entre ambas nos dijimos muchas cosas que dolieron, hay muchas cosas que no me constan así como a ella no le consta que yo tuve un ‘peche’ (...) Yo me baso en las actitudes de la persona, en como habla y en el entorno”, sostuvo la modelo argentina.

Sin embargo, Paula Manzanal dejó en claro que estaba muy atenta al programa y no dudó en responderle a Macarena Gastaldo vinculándola con el consumo de drogas.

“Ya renové mi ESTA (Permiso de viaje para entrar en Estados Unidos /Electronic System for Travel Authorization), cuando llegue se la mando, mañana probablemente. Yo acepto su reto, vamos haber si ella acepta el mío. Me sorprende que diga que yo no tengo novio, cuando a ella solo le conocen puros ‘peches’”, contestó Manzanal a través de una comunicación con el popular ‘Peluchín’.

“Sé que ha perdido muchas amistades este año, no le queda nadie, me da un poco de pena. Ojalá que aprenda que las drogas, el sexo y el alcohol no lo son todo. Así como ella me reta con actualizar mi visado, yo la reto a que se haga una prueba de antidoping”, agregó Paula Manzanal ocasionando la molestia de su examiga.

Por lo que ella no tardó en enviarle un contundente mensaje: “espero que la prostitución en Europa le esté yendo muy bien”, sostuvo ante la sorpresa de los conductores.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Paula Manzanal sobre Jossmey Toledo: “Ya no somos amigas”

Paula Manzanal aseguró durante un enlace desde España que ya no es amiga de Jossmery Toledo. La chica Tulum reveló en américa Hoy que la expolicía le pidió el número de teléfono a su expareja Ignacio Baladán. (Fuente: América TV)