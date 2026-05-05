El futbolista peruano Pedro Aquino vuelve a estar en el centro de la controversia mediática tras la difusión de un ampay que lo vincula con una modelo en Lima.

El informe fue presentado en el programa Magaly TV, la firme, donde una joven identificada como Raiza Ortiz aseguró haber mantenido conversaciones privadas con el jugador de Alianza Lima.

El ampay y las imágenes difundidas

Según el reportaje televisivo, Aquino fue captado ingresando al domicilio de la joven el 28 de abril alrededor de las 7:45 a.m., utilizando gorra y capucha para evitar ser reconocido. Permaneció en el lugar aproximadamente 12 minutos antes de retirarse.

De acuerdo con el testimonio de Ortiz, el vínculo entre ambos se inició a través de Instagram el 30 de diciembre, cuando comenzaron a intercambiar mensajes que, con el tiempo, se volvieron más frecuentes.

La joven también mostró conversaciones atribuidas al futbolista, en las que coordinaban encuentros y comentaban sobre su relación.

Chats y versiones expuestas en televisión

Durante la emisión del programa, se difundieron capturas de pantalla de conversaciones que, según la denunciante, evidenciarían cercanía entre ambos durante varios meses.

Ortiz señaló que, antes de concretar el encuentro, Aquino le solicitaba fotografías personales y mantenían comunicación constante, incluso en horarios nocturnos.

Las imágenes y mensajes difundidos no han sido comentados públicamente por el futbolista hasta el momento.

Antecedentes y vida personal

No es la primera vez que el nombre de Pedro Aquino aparece vinculado a situaciones similares. En 2019, la modelo Xoana González difundió supuestos mensajes del jugador. Asimismo, en 2023, otra figura pública afirmó haber recibido insistentes comunicaciones del deportista.

El jugador mantiene una relación de más de una década con su esposa, Katherine Fernández, con quien tiene tres hijos. En febrero de 2026, Aquino compartió en redes sociales un mensaje por su aniversario.

Hasta el cierre de esta nota, el mediocampista de Alianza Lima no ha emitido declaraciones sobre el contenido difundido en televisión.