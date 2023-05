El cantante Pedro Suárez Vértiz le dedicó un reflexivo mensaje a ‘Cuto’ Guadalupe tras el polémico ‘ampay’ de su esposa, Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre.

Fiel a su manera, a través de su cuenta oficial de Facebook, el músico compartió un extenso texto donde dedica palabras de apoyo al exfutbolista.

“En realidad el matrimonio es una cuestión de optimismo. Jamás de realismo. Sino te mueres. El que busca, encuentra. Eso no lo olviden jamás. La coquetería es totalmente inconsciente, así estés recontra templado. En hombres y mujeres. El ser humano tira rosas por donde va. Y todos sabemos que un sajiro es un boomerang que tarde o temprano cosecha”, expresó.

Asimismo, Suárez Vértiz hizo una crítica a las personas que se han burlado de Guadalupe. “Porque ESOS, serán los más engañados. Esa escoria pagará setentaisiete veces siete, sus mofas. Porque la infidelidad es parte de la sociedad”, indicó.

En otra parte del mensaje, el cantante se refirió a los duros comentarios que tuvo el exdeportista contra Magaly Medina por difundir las imágenes del engaño en su programa.

“Pero ya te he dicho que nosotros, tú y yo, somos figuras públicas. Por lo tanto sabemos del pecado más que todos. Entonces no culpes a Magaly. Ambos sabemos quienes somos, y sobretodo que cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia. Nunca mates al mensajero”, sostuvo.

