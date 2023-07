El cantante peruano Pedro Suárez Vértiz se pronunció, a través de sus redes sociales, acerca del reciente matrimonio de Christian Meier y Andrea Bosio, quienes se dieron el sí este sábado 1 de julio.

Desde su cuenta de Facebook, el músico publicó un polémico texto donde expuso las razones por las que cree que el actor se casó con la joven de 26 años.

“Christian cag* gente con su matrimonio. Lo que pasa es que los Meier, absolutamente todos, viven hasta los cien años. El más joven que conocí, fue su abuelo que murió a los 97. Son inevitablemente longevos. Por eso tiene mucho sentido buscar una esposa tan joven”, escribió.

Asimismo, el rockero finalizó su mensaje dedicando sus mejores deseos y bendiciones a la relación de Meier y Bosio.

“Felicitaciones Christian por tu nuevo amor. Vívanlo por completo. Porque el amor es hoy y no mañana. Aunque has asegurado todos tus mañanas con tan linda chica. Disfruten de las mieles del amor, porque no es lo común casarse en pleno clímax amoroso. Esa luna de miel va a ser una cosa de locos”, mencionó.

