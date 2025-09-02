En entrevista, Pini, integrante de Los Caligaris, contó que el nombre de la banda está inspirado en el payaso Caligari, un personaje de tradición circense que murió en plena función mientras el público creía que todo era parte del acto. “Como homenaje a ese payaso que lo dio todo hasta el final, le pusimos Los Caligaris a nuestra banda”, relató.

El músico explicó que el grupo tiene raíces circenses, pues Martín y Diego, cantante y baterista, son quinta generación de una familia de circo. Por ello, la propuesta del grupo fusiona música con espectáculo visual y teatral, creando una experiencia única para el público.

Sobre el esperado debut en Lima, Pini señaló que las expectativas son altas debido a la insistencia de sus seguidores en redes sociales. “Cada vez más gente nos preguntaba cuándo venimos a Perú, así que ahora vamos a poder encontrarnos con un público nuevo y mostrarles lo mejor de nosotros” , comentó.

El integrante de la banda destacó que el objetivo de su show es ofrecer algo distinto, donde la música se combina con colores, saltos y sorpresas que enriquecen la experiencia de un concierto. “La música como elemento de reunión es algo maravilloso. Queremos que la gente se sorprenda, que disfrute de un momento colectivo y lleno de energía”, afirmó.

Los Caligaris se presentarán el 5 de septiembre en el Centro de Convenciones Barranco. Las entradas están disponibles en joinnus.com y la banda promete un espectáculo que combina rock, ska, circo y diversión, convirtiendo la noche en una celebración inolvidable.