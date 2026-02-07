Hoy sábado, a partir de las 8 p.m., los bernaleños elegirán a la soberana de los Carnavales 2026, a llevarse a cabo en el Coliseo Municipal de este distrito considerado la “Capital Regional del Carnaval”.

Las candidatas son Kelly Valdiviezo Loro (Yunce Rojo el Encarnado); Melick Benites Tume (Sin Rival Yunce Verde de la esquina); Daniela Ruiz Rosas (Yunce Verde del Norte); Harumi Chunga (Yunce Crema) y Lesly Santiago Córdova (Yunce Verde Florido de la Cruz del Sur).

La ganadora obtendrá un premio de S/3,000, banda, cetro y corona, mientras el “Rey momo”, el ganador S/1,500, corona, banda y llave y el segundo lugar S/500.

GRANDES ORQUESTAS

También habrá diversas actividades que fueron anunciadas por el alcalde José Gilberto Ruiz Loro, como el manguerazo para el día 15 en el albergue turístico y al día siguiente el concurso de bandas de músicos de todo el país.

Del lunes 16 al jueves 19 se desarrollarán bailes populares gratis con grandes orquestas, como Cantaritos de Oro, Armonía 10, El Encanto de Corazón, Los Caribeños de Guadalupe, La Bella Luz y Son de Duke.

Además, el concurso de carros alegóricos y comparsas será el miércoles 18 con escenas culturales, propias del lugar, evento a realizarse en la avenida principal, exteriores del local municipal y finalmente el jueves 19 lectura del testamento y quema del ño carñavalon y sus viudas.

TURISMO

Bernal recibirá más 20 mil visitantes durante los festejos del carnaval y donde los yunces participantes en coordinación con la comuna del distrito han preparado una atención con desayunos y almuerzos gratuitos por parte de las seis banderas.

La Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Piura solicitó a los organizadores poner énfasis en la seguridad de los visitantes y orden en los accesos para el disfrute de esta fiesta.

Dircetur Piura reconoció el valor de esta fiesta popular (lleva más de 100 años realizándose) y cuenta con una resolución de reconocimiento de Bernal como la ”Capital del Carnaval Regional”.