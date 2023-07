‘Principito’ contó que Carlos Cacho manipuló sistema de Migraciones: “No lo hizo de gratis”

Giuseppe Benignini se pronunció en redes sociales para desmentir y tildar de acosador a Carlos Cacho. El modelo negó un romance con el maquillador, pues asegura que es heterosexual. Además, reveló que el estilista manipuló el sistema de Migraciones.

El ex novio de Michelle Soifer contó que Carlos Cacho lo ayudó a conseguir su carnet de extranjería, pero lo hizo para obtener algo a cambio, deslizando la idea de que el maquillador le pidió favores sexuales. Sin embargo, el venezolano no accedió.

“ La supuesta “Ayuda” que él me hizo, fue hablar con la encargada de Migración en ese momento, manipular el sistema para que a mí me pudieran dar mi Carnet de extranjería más rápido (porque ya yo lo tenía en proceso igual) solo que iba a demorar un poquito más de tiempo, esa fue la gran “Ayuda” que él me hizo ”, escribió Benignini en sus redes sociales.

“ Pero claro, no lo hizo de gratis, Ya ustedes mismo se pueden imaginar que quería él. Él me hizo ese “favor” pensando que podía tener algo conmigo. Por esa “ayuda” que él hizo, tengo que vivir suplicándole y agradecido de por vida con él? Claro cómo NO consiguió lo que quería se molestó ”, agregó.

