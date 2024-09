A través de sus redes sociales, Priscila Mateo reveló que no se sentía cómoda trabajando en el programa de Magaly Medina, ya que sus compañeros se burlaban de ella en reiteradas ocasiones. El ambiente laboral era tan incómodo que la periodista decidió hablar con el productor del programa de espectáculos para detener los comentarios hostiles.

La periodista explicó que el ambiente laboral en el programa no era el adecuado después de que se hiciera público su romance con Julián Zucchi.

“Opté por bloquearlos de mis redes, y así no sentirme observada y trabajar con tranquilidad. Hasta que el día lunes pasado hablé con mi productor para que por favor les ponga un ‘estatequieto’ porque solo quería trabajar sin que me molesten todo el tiempo”, se lee en el comunicado de la periodista.

Luego continuó con: “ pese a que siempre los ayudé en lo que necesitaban, recomendé a uno de mis compañeros que hoy está en el programa, pero luego de escuchar las risas burlonas cuando tocaron un tema mío, me dolió y me di cuenta de que no quería estar en un ambiente así. A eso le sumamos los comentarios de los conductores en general, que siempre he respetado y he callado porque como adulta que soy, asumo y siempre lo haré. Eso no significa que no me duelan”.

Esta es la razón por la que Julián Zucchi no se muestra en redes con Priscila Mateo: que tu propia jefa se burle de ti, es agotador

En una entrevista a un medio local, Julián Zucchi reveló que decidió no ventilar su relación con Priscila Mateo en redes sociales para evitar las críticas y burlas que ambos reciben cada vez que se les ve juntos.

El actor explicó que mientras su vida privada siga generando comentarios negativos, preferirá mantenerla en reserva.

“Quizá si el tema algún día se agota y la gente se aburre, quizá sí (muestro contenido con ella en las redes sociales), pero mientras cada cosa que haga siga generando titulares, burlas, cada vez me voy a cerrar más (...) una vez fui a un hotel con Priscila, salió en Amor y fuego, unas chicas me graban, lo suben, se burlan, dicen ‘cuánto valía la habitación’ sin saber si yo lo pagué o Priscila. Un machismo horrible”, expresó Julián Zucchi para El Popular.

Zucchi también mencionó que Priscila, quien no está acostumbrada al medio, sufre más con las críticas, lo que ha llevado a reducir sus salidas públicas y evitar hablar de su relación para protegerla del escrutinio mediático.

“Voy a tratar de no mostrarme en público, cada vez puedo hacer menos cosas y tengo miedo hablar de mi vida porque se toma a la burla (...) que te digan ‘Amiga, date cuenta’, que tu propia jefa se burle de ti, que el otro programa hable de ti (...) eso ya es agotador. (...)”, agregó.

