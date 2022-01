Raúl Romero manifestó en una entrevista para el programa ‘Hablando Huevadas’ que no estará en el regreso de ‘Habacilar’ pese a las espectativas que tienen varios de sus seguidores.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’; pero hay gente que cree que se trata de una estrategia de marketing y hay otra gente que no puede creer que algo que ve en la TV no sea verdad”, agregó Romero.

Esto es Habacilar llegará a las pantallas de América desde el lunes 24 de enero a las 7:00 p.m. El programa contará con la participación de Thalía Estabridis y Tracy Freundt, recordadas modelos de Habacilar, el cual se transmitía por el mismo canal.

Uno de los misterios de este espacio es quién o quiénes serán los conductores. Hasta ahora, se cree que uno de ellos podría ser Roger del Águila, uno de los coanimadores del recordado programa que alegraba las tardes de muchos jóvenes.

América Televisión captó la atención de los televidentes luego que dejara abierta la posibilidad del regreso de “Habacilar” a la pantalla chica.

“Muy pronto, vuelve... Porque tus tardes de verano volverán a ser las mismas”, se lee en el teaser en el que se puede escuchar claramente “El Chivito”, popular tema que se convirtió en un sello del programa.

Luego que América TV soltara la promoción del posible regreso de “Habacilar”, los usuarios de Twitter no han tardado en pronunciarse y aseguran que “Habacilar sin Raúl Romero, no es Habacilar”.

“No es Habacilar si no está Raúl Romero, él es la esencia del programa. De nada sirve que traigan el programa de regreso si no va estar él”, “Habacilar no es Habacilar sin Raúl Romero. Y yo que quería ser académica sin serlo”, “Sin Raúl Romero, NO será lo mismo. Él era habacilar”, son algunos comentarios que se leen en Twitter.

