Rebeca Escribens reaccionó a las declaraciones de Christian Domínguez sobre su decisión de limitar el contacto con sus seguidoras por temor a posibles malas intenciones. El intercambio se produjo en ‘América Hoy’, donde comentaron un informe sobre Baruj Ocharán y su decisión de alejarse de sus admiradoras por respeto a su relación con Fiorella Castillo.

La conversación se inició cuando Edson Dávila opinó sobre la decisión del integrante de Armonía 10 de evitar los besos y abrazos de sus admiradoras. Si bien respaldó su postura, el popular ‘Giselo’ bromeó al señalar que él sí accedería a darle un beso a una fan si se lo pidiera.

Christian Domínguez intervino para comentar que antes tenía la misma postura, pero que actualmente su opinión ha cambiado.

“ No, yo hacía eso como tú, eso era antes… Yo estaba de acuerdo contigo hasta hace unos cinco años atrás. Hoy por hoy la gente es tan malintencionada que no te puedes acercar a nadie ”, sostuvo.

El comentario del cantante generó la reacción de Rebeca Escribens, quien le reprochó haber cambiado de actitud.

“ Tú eres bien sinvergüenza, bien sinvergüenza eres. Él sigue siendo hasta la fecha igualito, no ha madurado ”, manifestó la conductora.

Sin embargo, Rebeca Escribens continuó con sus interrogantes y consultó por la permanencia de Christian Domínguez en el programa matutino, así como por un posible acuerdo para seguir formando parte del espacio.

“ Yo me sigo preguntando qué hace este señor acá, ¿ya está contratado? ”, agregó.

Durante la conversación, Christian Domínguez intentó abrazar a Rebeca Escribens, pero ella le pidió que la soltara. Acto seguido, Janet Barboza señaló que el cantante había comentado que continuaría en ‘América Hoy’ durante 2027.

“ Maldita sea mi suerte ”, respondió Escribens.