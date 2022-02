Luego de que Paula Manzanal diera conocer, al programa ‘Magaly TV, la firme’, audios donde Anthony Aranda se mostraba muy cariñoso con ella unas semanas antes del ampay con Melissa Paredes, la conductora de televisión Rebeca Escribens bromeó al respecto.

Todo sucedió cuando la conductora de ‘América Espectáculos’ estaba presentando una nota sobre cómo los famosos pasaron el Día de San Valentín, en el resumen salió la amorosa dedicatoria que la actriz de ‘Ojitos hechiceros’ realizó a su actual pareja Anthony Aranda.

Tras terminar la nota, Rebeca Escribens no aguantó las ganas de bromear al respecto, aunque al final señaló que no quiere ser ave de mal agüero.

“Bueno, pero a esta hora ya deben de haber terminado... A las 9 de la mañana ya han terminado después de los audios que han salido ayer. Ya revemos qué pasa Rebeca, no seas pájaro de mal agüero”, señaló entre risas la también actriz provocando las carcajadas de sus compañeros de producción.

Audios y chat de Anthony Aranda

Como se recuerda, la noche del lunes, día de San Valentín, Magaly Medina transmitió en su programa de espectáculos diversos audios proporcionados por Paula Manzanal donde se confirmaría que Anthony Aranda era muy cariñoso con ella.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Ya mi amor. Lindo escucharte, extrañaba tu voz. Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo siempre he estado ahí, yo he estado convencido de nuestros planes y nunca me he rendido a nuestros planes”, se escucha decir a Anthony Aranda.

Mientras que en uno de los chats, que según Magaly Medina, fue enviado por Anthony a Paula el pasado 10 de setiembre se lee: “Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, ósea no hay manera”.

