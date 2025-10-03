El Estadio Nacional será escenario del Reggaetón Lima Festival el próximo 31 de octubre. La sexta edición del evento ya registra más de 30 mil entradas vendidas de las 45 mil disponibles, según informó la empresa organizadora Life Music Concerts.

Las zonas Platinum Box y VIP se agotaron rápidamente, mientras que otras localidades alcanzan entre el 85 % y 90 % de ocupación. Los organizadores destacaron la acogida del público y afirmaron que la producción de este año busca superar todas las ediciones anteriores. “Estamos súper felices por la acogida. Cada edición del Reggaetón Lima Festival ha sido un verdadero éxito. Por ello, la lista de artistas y el nivel de producción crecen cada año. Nuestro compromiso es que el público viva una experiencia única, y estamos trabajando arduamente en ello”, indicaron.

El festival reunirá en un mismo escenario a Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi y la Charanga Habanera, quienes ofrecerán más de ocho horas de música en vivo. Además, el espectáculo contará con despliegue de luces, tecnología 3D y dinámicas que otorgarán premios en efectivo.

Las entradas continúan disponibles en Teleticket con diversas promociones. La organización prevé que en los próximos días se concrete el lleno total del recinto.