Armando Tafur, productor de los programas ‘Reinas del Show’, informó sobre la situación laboral de Melissa Paredes, quien dio su versión tras el ‘ampay’ que protagonizó con el bailarín Anthony Aranda, con quien le habría sido infiel a su esposo Rodrigo Cuba.

“Si ella baila en el programa, no lo hará con Anthony, no es algo que quisiera porque ella aún está casada con Rodrigo, al margen de respetar un poco su privacidad , eso debe quedar muy claro. Si alguna vez cometimos algún error no me gustaría repetirlo en cuanto al programa por más que se den cosas que generen audiencia, nos queda cuidar la marca del programa, pero yo no soy quién para lapidar a nadie”, manifestó en entrevista con el diario Trome.

Reinas del Show se grabará hoy con Melissa Paredes y Anthony Aranda

Hoy, en su programa. Rodrigo González confirmó que Gisela convocó a Melissa y a Anthony, pero no para bailar, sino “para hacer show”

“Paren todo, noticia de último minuto, se está grabando ya ese show que mañana verá el aire de América y lo que han decidido hacer, según trascendidos, no van a bailar, ni juntos ni por separado, los tendrán juntos, vaya que sí, pero Farisela vaya que no se va a perder todo su show”, comentó Peluchín.

Luego continuó con: “Los va a parar ahí al frente, los hará ponerse al frente y veremos qué canción pondrá y de qué manera resumirá este nuevo episodio de este escenario familiar que entretiene a toda la familia peruana”.

Anthony Aranda aparece en redes y apoya a Melissa

El bailarín apareció en Instagram, para dedicarle unas amorosas palabras a Melissa Paredes. Cabe mencionar que el popular Activador, aún no a dado declaraciones a ningún medio, por lo que se espera que aparezca este sábado en Reinas del Show.

“Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte”, indicó inicialmente Aranda en su texto.

“Te señalan, te critican y mienten a su conciencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, agregó.

Anthony Aranda le dedica emotivo mensaje a Melissa Paredes en Instagram. (Foto: Captura)