La agrupación italiana Rhapsody of Fire anunció su regreso a Lima después de 15 años de ausencia. El concierto será el próximo 9 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía y forma parte de la gira internacional por el 25° aniversario de su álbum Dawn of Victory.

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda es considerada pionera del symphonic power metal, un estilo que fusiona la fuerza del heavy metal con arreglos orquestales y temáticas de fantasía. Fundada en 1993 bajo el nombre de Rhapsody, ha construido una sólida base de seguidores en distintas partes del mundo.

El disco Dawn of Victory, lanzado en el 2000, consolidó a la agrupación en la escena internacional con canciones como “Holy Thunderforce” y “The Village of Dwarves”, que se convirtieron en clásicos del género.

La presentación en Lima promete un repaso por los temas más emblemáticos de la banda y una puesta en escena cargada de dramatismo y virtuosismo musical. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la capacidad limitada del recinto.