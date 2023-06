Ricardo Rondón reconoció que está insoportable tras consagrarse como ganador de ‘El Gran Chef Famosos’. El exconductor de TV contó que subastará su cuaderno, donde apuntó las recetas que preparó en el reality de cocina.

“ Me caí, me levanté, me frusté, lloré... Voy a poner en subasta mi cuaderno con las recetas magicas, la biblia gastronómica de ‘El Gran Chef’ y el Perú ”, declaró Rondón a Latina.

No obstante, el ganador del reality de cocina demostró que tiene su corazoncito. “Voy a ir a cocinar a un comedor popular, una vez al mes”, añadió.

Por otro lado, el expresentador de TV contó que estuvo a punto de no aceptar estar en el reality de cocina.

“ Me llaman, en principio dije no, mira lo que me iba a perder... pero dije por qué no hacer algo que nunca he hecho ”, expresó.

¡Ahora se siente un chef! El periodista Ricardo Rondón no toleró que la reportera critique su ceviche e hizo lo impensado.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)