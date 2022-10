El futbolista Rodrigo Cuba compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños número cinco de su hija a través de su cuenta de Instagram. El deportista y su expareja, Melissa Paredes, olvidaron sus diferencias para la celebración.

El jugador del Sport Boys publicó una fotografía junto a la menor y la madre de su hija en su cuenta de Instagram acompañado del mensaje: “Llegó el día tan esperado un año más de vida, mi princesa hermosa, tu felicidad es la mía”.

Asimismo, Cuba se comprometió en preocuparse felicidad de la pequeña. “Junto a tu mamá velaremos siempre por tu bienestar. Nuestra misión en la vida es criarte sana y feliz. Así que uniremos fuerzas en esta misión por ti. ¡Felices cinco años amor mío! ¡Gracias por hacer mi vida más hermosa!”, expresó.

Melissa Paredes se arrepiente de actuar por venganza: “Cuando pagué con la misma moneda me fue peor”

La modelo aseguró que actualmente tanto ella como su expareja han dejado atrás los rencores y están enfocados en el bienestar de su hija. Para ello, ambos están tomando terapia psicológica.

“Me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho en un inicio, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar en ambos bandos”, señaló la actriz con la voz entrecortada.

En otro momento, Melissa Paredes aseguró que pagó muy caro las consecuencias de tener una actitud revanchista. “Me dicen mucho que soy muy débil, muy suave, que debería dar con esa moneda, créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor. No se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace, eso lo aprendí a la fuerza, pero lo aprendí”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR