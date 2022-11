El futbolista Rodrigo Cuba contó detalles de su relación con Ale Venturo y de sus planes a futuro junto a su familia. En una entrevista para el programa “Arriba Mi Gente”, el deportista reveló que, junto a la modelo, ya escogieron el nombre de su futura hija.

Durante la conversación, el jugador de Sport Boys indicó que su pareja y él últimamente no tienen mucho tiempo para conversar acerca de contraer nupcias. “La verdad, el tema de hablar de casarnos o no, no lo hemos tocado”, expresó.

“Al final, yo estoy convencido de que el tema de casarte es un papel netamente, es un documento. Lo real es la convivencia porque es como si estuvieses casado”, mencionó Cuba.

Asimismo, el popular “Gato” Cuba confesó que ha considerado junto a Venturo en tener un hijo varón más adelante. “No descarto si podemos tener un hombre. Estoy pensándolo todavía, no es una decisión tan fácil”, señaló.

Rodrigo Cuba se convertirá en papá pronto

Rodrigo Cuba: Fiscalía archivó definitivamente denuncia por el delito de indemnidad sexual contra su hija

El futbolista del Sport Boys compartió la resolución fiscal a través de sus redes sociales, y aprovechó para enviar un contundente mensaje sobre este polémico caso.

“El día de hoy he sido notificado con el archivo definitivo de los delitos que las autoridades me imputaron. Solo deseo vivir en paz al lado de mi familia. Buenas tardes y gracias”, escribió el futbolista del Sport Boys.

En el documento se detalla lo siguiente: “No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Rodrigo Cuna, por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, en agravio de la menor”.

TE PUEDE INTERESAR