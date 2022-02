Rodrigo González se pronunció esta tarde en el programa ‘Amor y Fuego’ sobre la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi. El conductor de televisión dijo que manejar una relación en privado no significa ocultarlo y que a la modelo no la habían oficializado.

“Lo que están haciendo contigo es ocultarlo (tu relación). Al parecer él (Patricio Parodi) no quiere todavía dar ese paso o no siente la seguridad de estar enamorado de tí. Lo que te diga, cómo te lo maquilla, es otro cuento, pero hasta tus propios compañeros te lo están diciendo. Te tienen en la sombra”, dijo Rodrigo González.

Además Rodrigo González explicó que Luciana Fuster y Patricio Parodi son conocidos por sus romances en “shows” como los realities.

Peluchín no ha sido el único que ha manifestado en televisión su opinión sobre la nueva pareja. La conductora de espectáculos Magaly Medina volvió a la televisión esta semana y aprovechó para comentar los temas más resaltantes de la farándula local, entre ellos, la negativa de Patricio Parodi y Luciana Fuster de hacer oficial su relación.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, programa que se realizó en simultáneo con el partido Perú vs. Ecuador, la popular ‘Urraca’ le pidió a la modelo que se “valore” y explicó el insólito motivo por el que ella cree que no hace oficial su romance.

“(Patricio Parodi) No quiere oficializarla. No quiere pues mamita, ten un poco de dignidad, valórate, quiérete, amate. No te quiere oficializar, seguro se avergüenza de ti, seguramente es eso”, señaló la conductora de espectáculos.

“Si ella tuviera un poco de dignidad y amor propio no mostraría nada. El encarado de sentirse orgulloso de la relación que tienen es el ‘Pato’ Parodi y es quién debería tratarla como la damita que es, darle su lugar y decir: ‘esta es mi enamorada’, pero a él no le da la gana de hacerlo y esta sigue ahí”, agregó.

