Se lo dijo. El presentador Rodrigo González envió un contundente mensaje a Sofía Franco, también animadora de televisión, con la que compartió la conducción de un programa años atrás.

El ahora conductor del programa “Amor y Fuego” se pronunció sobre la polémica situación que vive Franco junto a su expareja, el exalcalde Álvaro Paz de la Barra, luego que se conociera una reciente relación amorosa entre este y la modelo Jamila Dahabreh.

La exconductora de Latina salió en defensa del exburgomaestre, con el que aún permanece casada y tiene un hijo, y cuestionó las declaraciones de Dahabreh.

“No, Sofi, que triste como terminaste, de verdad. Nunca me imaginé verte así con un hombre, de verdad, y por plata, porque no creo que sea amor eso. O sea que ¿Lo amas tanto que te has olvidado de tu propia dignidad?”, le increpó González.

El popular Peluchín también le envió un mensaje en vivo a la también actriz: “No me vengas con que es el padre de tu hijo, ni me vengas ahora a responder como si yo fuera (Alexandra) Horler, que nos conocemos y mucho. Ya déjate de tonterías, cariño mío”.

