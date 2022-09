El presentador Rodrigo González arremetió contra la empresaria Tilsa Lozano luego que esta promocionara pastillas para bajar de peso que, según el programa Amor y Fuego, no cuentan con registro sanitario.

“Después va a apelar a alguna abogada figureti, que se muera de ganas de ver su nombre en las diferentes plataformas, a ver si por canje se anima a hacerme alguna demandita, alguna denuncia”, comentó al respecto el popular Peluchín luego que su citado espacio televisivo emitiera un reportaje sobre el tema.

El conocido conductor recordó que la también modelo lo denunció dos años antes, por un tema similar, e incluso pidió garantías a su favor.

“Se le negaron todas las denuncias que me hizo en su momento por decirle lo mismo que parece que continúa haciendo. Según me indica la producción no tiene ni registro sanitario los productos que está anunciando”, puntualizó.

Envía mensaje a Macarena Vélez

Por otro lado, González también se refirió a la modelo Macarena Vélez, quien fue cuestionada en su momento por Lozano respecto a su figura física, y le aconsejó cómo debería responder a las críticas de la empresaria.

“Lo que pasa es que tú no te tomas las píldoras estafadoras que se toma Tilsa. Ella aparece así, parece Trilsa y no Tilsa, parece tres veces ella; luego se engorda y se adelgaza ¿Por qué? por los mamarrachos que vende. Mírala para que tengas cómo defenderte”, señaló.