El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, arremetió contra el reencuentro de la bailarina Dalia Durán y el cantante John Kelvin, donde brindaron juntos.

Cabe mencionar que, en la reunión, el cumbiambero le dedicó una canción a su aún esposa, por quien fue a prisión por más de un año tras haberla agredido.

Al respecto, el popular “Peluchín” señaló que Durán y Kelvin sabían que podían ser captados. “Yo siento que ellos saben perfectamente lo que están haciendo, en dónde lo están haciendo al ir a la calle y ella se está prestando”, expresó.

Asimismo, González indicó que las imágenes del reencuentro demuestran “complicidad”. “Es, sin duda, algo orquestado por John Kelvin y toda su defensa y ella que se presta para conseguir un fin”, mencionó.

Dalia Durán rompe su silencio tras conciliación con John Kelvin, quien la abrazó y le cantó

“Efectivamente se dio eso a raíz de una conciliación que ya estaba pactada desde hace unas semanas antes, realmente también fue una sorpresa para mí ver a John (Kelvin) ingresar a conciliación porque en todo momento pensé que iba a ser el abogado en vez de él”, contó.

“Le dije las cosas que le tenía que decir, yo soy muy consistente con las cosas que digo, me mantengo firme, no he cambiado mi forma de pensar... Le dije las cosas que sentía en ese momento, se concilió pensando en los bebés y la tranquilidad emocional de mis hijos y mía”, añadió.

