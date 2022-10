El presentador del programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González, sorprendió a sus seguidores al contar su inusual experiencia en un app de citas.

Durante un diálogo con el ex chico reality Elías Montalvo, González dejó entrever que conocía el funcionamiento de una conocida aplicación y se atrevió a hablar al respecto.

“Grindr es el Tinder de los gays (...) ¿Cómo se les ocurre que voy a pasar inadvertido? es un disparate, la única vez que mandé (una foto) me dijeron ‘qué vas a ser tú...’”, comentó entre risas.

“A mí me pasó eso hace muchos años, no tenía mi cuenta pública. Cuando me decían ‘ya, mándame la foto’ no me creían, me decían ‘no eres tú, cualquiera puede agarrar una foto de Rodrigo de Google’”, agregó.

