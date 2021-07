El conductor de televisión Rodrigo González respondió a Magaly Medina, quien habría mandado una indirecta al programa de ‘Amor y Fuego’ por un supuesto ‘ampay’ sobre las ‘chicas Tulum’ con los futbolistas André Carrillo y Jefferson Farfán.

El popular ‘Peluchín’ sostuvo que la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ era “mezquina” y criticó que le mande indirectas en su espacio de espectáculos.

“Hay alguien que cree que es la biblia, que tiene que decirle a los demás cómo desenvolverse en la vida. Si yo tengo que pedir consejos a alguien, no los pediría por ese lado. Hace mucho tiempo que veo inconsecuencias. Me molesta cuando me hablas con indirectas, pero la mezquindad llega a niveles alarmantes. El sol sale para todos y que a todos les vaya bien”, manifestó en ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Luego de la emisión del presunto ampay que involucraba a un delantero de la selección peruana, Magaly Medina cuestionó que usen el término ‘ampay’ para referirse a temas que se dedican a “vender humo”.

“A mí la verdad no me gusta porque es un término que utilicé y que se utilizó como sinónimo de ‘Magaly TV’, pero ahora es una palabra bastante distorsionada, se dice ampay a cualquier cosa con tal de vender humo”, fueron sus palabras.

