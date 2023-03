Rodrigo González y Gigi Mitre tras caída de Sergio Galliani: “Ahora que estás bien, nos podemos reír”

Los conductores de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, se rieron de la caída de Sergio Galliani en un concierto. Además, se mostraron contentos de que las cosas no pasaran a mayores luego de que no fuera sostenido por los fans.

Al escuchar que Sergio Galliani decía que su caída solo lo dejó con una curita en el brazo, ‘Peluchín’dijo que eso no significa no le haya dolido en el momento. “ No se ha hecho nada afortunadamente... Lo bueno es que no ha pasado a mayores, eso no significa que no se ha sacado la miércoles ”, manifestó.

Luego, Gigi Mitre no pudo evitar burlarse de la situación y al ver el video de Sergio Galliani, añadió: “ Ahora abren la toma y está con yeso ”.

Este comentario de inmediato terminó que ambos conductores terminen lanzando una carcajada e incluso compararon lo sucedido con un episodio de ‘El chavo del 8′.

Por otro lado, Rodrigo González expresó que si él hubiera sido uno de los fans, tampoco habría sostenido a Sergio Galliani. “ En esta oportunidad que te agarren no se dio, bueno ahora que sabemos que estás bien, ya nos reímos con ganas, pobre, se tuvo mucha fe. Yo tampoco lo habría agarrado de gratis ”, expresó.

