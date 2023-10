En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló un interesante detalle que surgió durante su entrevista con Paolo Hurtado en su propia casa.

Durante la conversación, Rosa Fuentes dejó entrever que la reconciliación con el futbolista no ha sido completa y que siente repudio hacia él, debido a la infidelidad con Jossmery Toledo.

“Ayer en el reportaje pasamos todo lo que decía cada una de las tarjetas que él le manda. Incluso, hay una foto, que me contó Rosa, que es de la familia de ella, vestida de blanco con él y uno de sus hijos, que ella lo había sacado y él lo había vuelto a poner, ese cuadro no estaba ahí, sin que ella sepa, él fue y la volvió a poner”, contó Magaly Medina.

Luego continuó con: “Rosa no quiere acercarse a él, lo que hemos visto nosotros, que hemos entrado a su casa, ella en un momento, delante de mí y de su abogada, ella dijo ‘no quiero que se me acerque porque me da asco’, esas fueron sus palabras, no sé si estoy autorizada o no a decirlo, pero es lo que escuché”.

“Dijo que después de todo lo que había leído y se había enterado, él le daba asco, así están las cosas. (...) Palabrerías baratas, yo siempre digo, uno debe creer en hechos, actitudes y cambios, esa palabrería es para romperlas en pedacitos”, finalizó.

Te puede interesar