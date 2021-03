La expareja de Said Palao y madre de su única hija, Aleska Zambrano, sorprendió al arremeter contra el chico reality, luego de conocer que viajó a Miami junto a Alejandra Baigorria por su cumpleaños.

En unas declaraciones que dio a la cuenta de espectáculos ‘Instarándula’, del periodista Samuel Suárez, Aleska Zambrano se mostró indignada por la forma en que Said Palao se fue de viaje sin avisarle nada a su hija.

Aleska Zambrano arremete contra Said Palao en su cumpleaños

“Por un lado me sorprende, por otro no, igual cada quien hace lo que mejor le parece. Lo que me parece raro es que ni siquiera me haya avisado, porque obvio me tiene que comentar aunque sea. Imagínate, una emergencia de mi hija y yo seguía pensando que estaba en Perú ¿me entiendes?”, manifestó Aleska Zambrano.

Asimismo, la expareja de Said Palao contó que a su hija le hicieron creer que el cumpleaños del integrante de ‘Esto es Guerra’ era el sábado.

“Encima hoy día es su cumpleaños y yo asumí totalmente que iba a estar con ella hoy día. Le hizo creer que el sábado fue su santo y le cantó ‘happy birthday’ y todo eso. Si no estuvo para el cumpleaños de ella, nada más me puede sorprender que eso”, agregó Aleska Zambrano.

“¿Sabes qué es lo peor? Cuando mi hija tenía dos años, yo me fui de viaje con ella en semana santa que justo cayó también cumpleaños de él y me hizo un escándalo que hasta el día de hoy me lo saca en cara”, contó muy fastidiada la expareja de Said Palao.

