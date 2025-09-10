En un viaje a México para celebrar el cumpleaños de Alejandra Baigorria, Said Palao sufrió un aparatoso accidente mientras jugaba básquetbol. A raíz del incidente, fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde recibió atención médica urgente por un profundo corte en la frente.

El incidente tuvo lugar mientras la pareja disfrutaba de unos días de descanso en el extranjero. Según relató Palao a través de sus redes sociales, el accidente ocurrió apenas un día después de la celebración, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores y, especialmente, en la empresaria, quien no se apartó de su lado durante toda la intervención médica.

“ Bueno chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado ni jugando judo ni en ‘Esto es Guerra’ ni en ningún lugar ”, manifestó el chico reality.

Las imágenes compartidas mostraban la gravedad del corte, que, aunque Said Palao describió como “mi pequeño corte”, evidenciaba una herida considerable que requería atención médica especializada.

Su esposa, Alejandra Baigorria, expresó su preocupación y acompañó a Said Palao en todo momento durante la emergencia. La empresaria peruana se mostró visiblemente afectada por la situación y, en uno de los videos compartidos por la pareja, confesó: “ Yo, la más nerviosa y asustada ”.

Más adelante, tanto Said como Alejandra confirmaron que, tras la evaluación médica, su estado era estable y no corría ningún peligro.