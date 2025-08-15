El cantante calificó al programa de imitación como “un perpetuador de mediocridad”, generando opiniones divididas entre usuarios. (Foto de @john_roco publicado en la cuenta de Instagram @salim_veraoficial)
Salim Vera expresó duras críticas contra el programa Yo Soy durante una entrevista en Café y Conversa. El músico, que volvió a los escenarios junto a Manolo Hidalgo tras el reencuentro de Libido en 2024, fue consultado sobre el formato televisivo y respondió sin reservas.

“Es un perpetuador de mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o del cantante. Al ser exitoso a nivel masivo, la masa piensa que ser un imitador es correcto”, expresó Salim.

Luego continuó con: “entonces cuando ven un músico con personalidad se asustan (...) estos programas atentan contra la originalidad de la música”.

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su postura con mensajes como “Por culpa de Yo Soy le tengo que dar la razón” o “Primera vez que concuerdo con Salim”, mientras otros cuestionaron su opinión recordando que en sus inicios interpretó temas de otros artistas.

