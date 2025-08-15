Salim Vera expresó duras críticas contra el programa Yo Soy durante una entrevista en Café y Conversa. El músico, que volvió a los escenarios junto a Manolo Hidalgo tras el reencuentro de Libido en 2024, fue consultado sobre el formato televisivo y respondió sin reservas.

“Es un perpetuador de mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o del cantante. Al ser exitoso a nivel masivo, la masa piensa que ser un imitador es correcto”, expresó Salim.

Luego continuó con: “entonces cuando ven un músico con personalidad se asustan (...) estos programas atentan contra la originalidad de la música” .

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su postura con mensajes como “Por culpa de Yo Soy le tengo que dar la razón” o “Primera vez que concuerdo con Salim”, mientras otros cuestionaron su opinión recordando que en sus inicios interpretó temas de otros artistas.