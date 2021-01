Samahara Lobatón publicó una fotografía en Instagram al lado de su bebé en la playa días después de denuncia de agresión que entabló contra su pareja Jonathan Horna Feijoo, más conocido como ‘Youna’.

“FELIZ AÑO, Feliz inicio de semana. Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna, estoy súper enamorada de ella, de mi bebita hermosa es inexplicable. Crecí mucho este año como persona tuve errores, me he caído pero sé que he ganado sabiduría gracias Dios y universo porque conspiraron para darme lo mas bello de mi vida ahora este año nuevo deseo cumplir todas mis metas de la mano de Xianna y crecer mucho juntas gracias a ustedes por estar en cada paso de mi vida, que esté nuevo año sea maravilloso, los amo”, escribió la hija de Melissa Klug en su red social Instagram.

Detenidos en la comisaría

Samahara Lobatón, hija de Abel Lobatón y Melissa Klug, estuvo detenida junto a su pareja Jonathan Horna Feijoo, más conocido como ‘Youna’, tras ser denunciado por agresión el pasado 27 de diciembre.

Según señala América Noticias, el domingo en la noche hubo una discusión fuerte luego que Samahara Lobatón decidiera raparle el cabello a la bebé de dos meses que tienen. Sin embargo esto no le gustó al joven de 21 años y empezaron a discutir. La situación se tornó violenta, al punto que Jonathan Horna habría empezado a empujar a su pareja.

Samahara Lobatón y Jonathan Horna fueron liberados tras denuncia por agresión

