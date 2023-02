La Miss Grand Perú 2021, Samantha Batallanos, se pronunció tras la difusión de unas conversaciones, donde aparentemente el exboxeador Jonathan Maicelo le pedía a sus extrabajadores conocer mujeres.

Cabe mencionar que fue el programa “Magaly Tv La Firme”, el cual mostró los comprometedores chats del deportista, quien mantenía un presunto romance con la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, Batallanos realizó una transmisión en vivo para contar su impresión frente a la polémica.

“Y yo iba a hablar de la depresión (risas), definitivamente no estoy deprimida como pueden ver, todo pasa por algo y estoy feliz porque abrí los ojos. (…) Mami, me pusieron los cachos ¿qué debo hacer?”, expresó la ex reina de belleza.

Samantha Batallanos niega estar en una relación con Jonathan Maicelo: “Aún no estoy lista”

En una entrevista para “Amor y Fuego”, la modelo fue cuestionada si mantenía un romance, a lo que se rehusó a afirmar. “Uno nunca sabe qué pueda pasar, Maicelo es una linda persona y sí hemos compartido. Pero uno no sabe que pueda pasar, para que adelantarme a decir algo, siento que todavía no debía decir algo”, expresó.

Asimismo, Batallanos insistió en asegurar que no intenta “ocultar algo” con el deportista. “Aún no estoy lista para decir si estoy o no estoy (…) Si esto de verdad florece podría contar, pero ahora prefiero reservarme”, mencionó.

