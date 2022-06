Samuel Suárez usó sus historias de Instarándula para opinar de los constantes mensajes que Jazmín Pinedo y Magaly Medina se mandan desde sus respectivos programas.

El periodista se sumó a las declaraciones de Magaly Medina, quien se sorprendió al escuchar a Jazmín Pinedo enviando un fuerte mensaje a la ‘urraca’ en horario familiar. La comunicadora le recordó a la ‘chinita’ su ampay con Reimond Manco.

“En un ampay mío, de mi programa, hace muchos años, ¿saben con quién? Nada menos que con Reimond Manco, de que le gustan los futbolistas, le gustan (…) Su vida a está plagada de escándalos y no es precisamente una ‘vístima’, tal vez (es) una mosquita muerta más que abundan en la farándula”, expresó.

“Nooo, le recordaron el ‘ampay’ con Reimond Manco, ¿no dije? y va a caer”, dijo Samuel.

Según el programa de Magaly Medina, Jazmín Pinedo fue ampayada en el 2008 con Reimond Manco cuando aún era menor de edad, que en ese entonces estaba de moda.

“Yo ya no quiero hablar. No me gustan que me relaciones con nadie, si pronuncian mi nombre quiero que sea por mí no por otra persona, él y yo somos amigos”, decía en ese entonces la conductora de TV.

Ese mismo año, Jazmín Pinedo también fue captada con Joselito Carrera en tremendos chapes, cuando aún estaba casado.

